Enquête sur l'accessibilité des services au public en Essonne : donnez-nous votre avis !

Quels sont les services que vous utilisez le plus fréquemment ? Rencontrez-vous des difficultés pour y accéder ? Quelles pistes d'amélioration possibles ?... Le Département et la Préfecture de l’Essonne lancent une enquête auprès de l’ensemble des Essonniens visant à identifier les services publics et privés utiles à leur quotidien (services administratifs, commerces de proximité, médecins, transports en commun, ...), la façon dont ils les utilisent et leurs conditions d’accessibilité sur le territoire.



Cette enquête s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, prévu par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) du 7 août 2015. Co-piloté par la Préfecture et le Département, son objectif est d’améliorer les modalités d’accès aux services et de faciliter la vie quotidienne des Essonniens.



Vos réponses sont essentielles pour mieux comprendre notamment votre usage des services, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui pour accéder à certains d’entre eux, ainsi que vos demandes et propositions d’amélioration. Nous vous remercions par avance du temps que vous pourrez y consacrer.